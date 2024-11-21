Метт Гетц відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора США

Конгресмен від Флориди Метт Гетц оголосив про відкликання своєї кандидатури на посаду генерального прокурора США. Про це політик повідомив на своїй сторінці на платформі X.

Гетц пояснив, що його номінація викликала значний резонанс і стала відволіканням від ключових питань у перехідний період для Білого дому.

“Не можемо марно витрачати час на затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаді генерального прокурора”, — заявив він.

Політик додав, що ухвалив це рішення після консультацій із сенаторами. Незважаючи на відмову від посади, він підкреслив свою підтримку Дональда Трампа, назвавши його найуспішнішим президентом в історії.

Раніше конгресмен опинився у центрі скандалу через звинувачення у статевих відносинах з неповнолітньою. Хоча звинувачення не призвели до кримінального переслідування, вони стали серйозним ударом по його репутації.