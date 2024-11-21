Політика

Удар російською ракетою “Орєшнік” не вплине на політику Вашингтона щодо України
21 Листопада 2024 21:58
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ракетний удар, сша
Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх / Скриншот з трансляції

Росія заздалегідь надіслала США повідомлення про те, що збирається завдати ракетного удару по українському місту Дніпро, використавши балістичну ракету середньої дальності.

Про це повідомила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

“США заздалегідь повідомили Україну та союзників про майбутній запуск Росією ракети середньої дальності для підготовки до нього”, – повідомила Сінгх.

Також вона додала, що удар цією ракетою не вплине на політику Вашингтона щодо України.

“Ми сфокусуємось на підтримці України. Ви також побачите незабаром нові пакети допомоги у найближчі тижні та місяці”, – додала вона.

Водночас у США вважають, що ця “експериментальна ракета” навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.


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