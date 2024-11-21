Суспільство

Високопоставлений північнокорейський генерал поранений в результаті українських ударів по Курщині, – WSJ
21 Листопада 2024 21:16
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війна, кндр
Вибух після влучання крилатої ракети Storm Shadow у російський командний пункт / Кадр з відео

Під час нещодавнього українського удару по Курській області був поранен високопоставлений північнокорейський генерал.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

“Це перший раз, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою російської війни проти України”, – пише видання.

20 листопада Сили оборони України ракетами Storm Shadow уразили російський командний пункт поблизу селища Мар’їно у Курській області.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.


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