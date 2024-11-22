Дональд Трамп обрав генерального прокурора США

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що висунув колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це рішення було ухвалено після того, як Метт Гейц відмовився від пропозиції зайняти цю посаду.

Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

“Занадто довго Міністерство юстиції політизували й використовували як інструмент проти мене та інших республіканців. Цьому настав час покласти край,” – наголосив Трамп.

Він зазначив, що Пем Бонді “перенаправить діяльність Міністерства юстиції, повернувши його до основної місії – боротьби зі злочинністю та забезпечення безпеки для всієї Америки”.

Трамп підкреслив, що знає Бонді багато років:

“Вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики ‘Америка перш за все’. Я впевнений, що вона чудово впорається на цій посаді”.