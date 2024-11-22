Армія РФ атакувала Суми: є загиблі та поранені

У Сумах пролунали кілька потужних вибухів, які призвели до загибелі двох людей і травмування 12 осіб.

Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, Сумська ОВА.

Кобзар зазначив, що перший вибух забрав життя однієї людини. Пізніше він підтвердив, що ще одна людина загинула на місці другого вибуху.

За даними ОВА, російські війська завдали удару по житловому мікрорайону міста за допомогою безпілотників типу “Шахед”.

Станом на останню інформацію, двоє загиблих і десять постраждалих перебувають у лікарнях з травмами різного ступеня тяжкості.