Суспільство

У Донецькій області розширюють зону примусової евакуації дітей
21 Листопада 2024 21:29
читать на русском →
діти, евакуація
Евакуація дітей / Фото: Поліція Донеччини

У Донецькій області в населених пунктах, де оголошена примусова евакуація дітей разом із батьками, все ще залишаються 105 дітей. 

Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.

На рівні обласної адміністрації вже розглядається можливість розширення зони примусової евакуації. Зокрема, планують евакуацію дітей із 14 населених пунктів Покровської громади, де проживають 167 дітей у 121 родині, а також із 7 сіл Комарської громади, де перебувають 50 дітей у 35 родинах. 

Загалом у восьми населених пунктах, де триває евакуація, залишалося близько 180 дітей, але більшість уже вивезені до безпечніших регіонів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Листопада 2024 22:22

Путін зробив другий крок до ескалації: Зеленський відреагував на російський удар “Орєшніком”
21 Листопада 2024 21:16

Високопоставлений північнокорейський генерал поранений в результаті українських ударів по Курщині, – WSJ
21 Листопада 2024 19:37

Путін заявив, що атакував Дніпро балістичною ракетою середньої дальності “Орєшнік”
21 Листопада 2024 18:38

В Україні запустили державний мобільний застосунок з пошуку роботи
21 Листопада 2024 17:18

“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху на 2025 рік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки