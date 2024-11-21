У Донецькій області розширюють зону примусової евакуації дітей

У Донецькій області в населених пунктах, де оголошена примусова евакуація дітей разом із батьками, все ще залишаються 105 дітей.

Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.

На рівні обласної адміністрації вже розглядається можливість розширення зони примусової евакуації. Зокрема, планують евакуацію дітей із 14 населених пунктів Покровської громади, де проживають 167 дітей у 121 родині, а також із 7 сіл Комарської громади, де перебувають 50 дітей у 35 родинах.

Загалом у восьми населених пунктах, де триває евакуація, залишалося близько 180 дітей, але більшість уже вивезені до безпечніших регіонів.