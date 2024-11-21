У Харкові затримали чоловіка, який забарикадувався в квартирі та погрожував поліції зброєю

У Харкові затримали чоловіка, який забарикадувався у своїй квартирі та погрожував поліцейським зброєю. Про це повідомила пресслужба поліції.

Правоохоронці прийшли до чоловіка для проведення санкціонованого обшуку. У відповідь той почав поводитися агресивно, погрожувати зброєю та відмовився співпрацювати. Він забарикадувався у помешканні та заявляв про наміри чинити збройний опір.

Зловмисника вдалося затримати, коли він намагався втекти через балкон на 10-му поверсі.

Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.