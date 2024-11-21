Міноборони випробує нові зразки жіночого зимового одягу

Міністерство оборони України розпочало випробування нового зимового одягу та білизни, створених спеціально для військовослужбовиць.

Як розповіли у оборонному відомстві, у комплект входять зимові вітровологозахисні куртки, штани, а також білизна для холодної погоди – сорочка та кальсони.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, метою цієї ініціативи є забезпечення жінок зручним та функціональним одягом, розробленим з урахуванням антропометричних особливостей, що сприятиме ефективному виконанню службових обов’язків.

У подальшому планується також розробка демісезонного одягу та натільної білизни.