Суспільство

Міноборони випробує нові зразки жіночого зимового одягу
21 Листопада 2024 20:51
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армія, жінки
Ілюстративне фото / Міноборони

Міністерство оборони України розпочало випробування нового зимового одягу та білизни, створених спеціально для військовослужбовиць.

Як розповіли у оборонному відомстві, у комплект входять зимові вітровологозахисні куртки, штани, а також білизна для холодної погоди – сорочка та кальсони. 

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, метою цієї ініціативи є забезпечення жінок зручним та функціональним одягом, розробленим з урахуванням антропометричних особливостей, що сприятиме ефективному виконанню службових обов’язків.

У подальшому планується також розробка демісезонного одягу та натільної білизни.


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