Влада Чехії прокоментувала видачу МКС ордеру на арешт прем’єра Ізраїлю

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це чеський міністр написав в X (Twitter)

Ліпавський наголосив, що вважає помилковим прирівнювати “терориста до того, хто захищає свою країну від тероризму”. За його словами, таке рішення “підриває довіру до суду, який видав подібні ордери”.

При цьому міністр зазначив, що Чехія завжди дотримуватиметься принципів міжнародного права.