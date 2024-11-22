Політика

Влада Чехії прокоментувала видачу МКС ордеру на арешт прем’єра Ізраїлю
22 Листопада 2024 08:50
читать на русском →
чехія
Ян Ліпавський / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це чеський міністр написав в X (Twitter)

Ліпавський наголосив, що вважає помилковим прирівнювати “терориста до того, хто захищає свою країну від тероризму”. За його словами, таке рішення “підриває довіру до суду, який видав подібні ордери”.

При цьому міністр зазначив, що Чехія завжди дотримуватиметься принципів міжнародного права.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Листопада 2024 11:48

Росія атакувала Україну ракетою РС-26 “Рубеж” – Financial Times
22 Листопада 2024 11:13

Зеленський позбавив державних нагород 34 зрадників
22 Листопада 2024 10:48

У Кривому Розі критична ситуація з опаленням – Мінрозвитку
22 Листопада 2024 09:51

Німеччина готується до потенційної війни з РФ, – ЗМІ
22 Листопада 2024 09:27

Очільник МЗС Чехії прибув до Києва
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки