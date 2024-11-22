Політика

Олаф Шольц знову балотуватиметься у канцлери Німеччини – DW
22 Листопада 2024 07:40
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вибори, шольц
Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно затвердила чинного канцлера Олафа Шольца кандидатом на посаду глави уряду на майбутніх федеральних виборах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення ухвалили після того, як міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що не претендуватиме на посаду канцлера. Співголова СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що партія одностайно підтримує чинного лідера.

“Ми вирішили йти на наступні вибори разом із Олафом Шольцом”, – зазначив Клінгбайль.

Борис Пісторіус висловив готовність активно підтримувати Шольца під час виборчої кампанії. Він також зауважив, що дискусії щодо кандидатур на посаду канцлера можуть нашкодити партії.

“Олаф Шольц – видатний федеральний канцлер, який уособлює розум і розсудливість, що особливо важливо у нинішній складний час”, – наголосив міністр оборони.


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