Путін зробив другий крок до ескалації: Зеленський відреагував на російський удар “Орєшніком”

Росія здійснила черговий акт ескалації, завдавши удару по Дніпру новою балістичною ракетою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що застосування Росією цієї зброї є очевидним і серйозним збільшенням масштабу і жорстокості цієї війни та цинічним порушення Статуту ООН. За його словами, це вже другий крок до ескалації з боку Путіна за поточний рік.
“Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів”, – підкреслив Зеленський.
Президент також звинуватив Путіна в тому, що він ігнорує заклики міжнародної спільноти до деескалації конфлікту.
“Йому плювати на заклики Китаю, Бразилії, європейських країн, Америки та всіх інших. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів”, – заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що нинішній удар є черговим доказом небажання Росії досягти миру.
“І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські “шахеди”, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру”, – підкреслив президент.
Світова спільнота, за словами Зеленського, повинна жорстко реагувати на дії Росії, інакше Путін сприйматиме це як сигнал безкарності.
“Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України”, – підсумував Зеленський.