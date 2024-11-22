Очільник КНДР заявив про небезпеку ядерної війни на Корейському півострові

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звинуватив США у провокаціях і загостренні напруженості, заявивши, що ризик ядерної війни на Корейському півострові досяг безпрецедентного рівня.

Про це він сказав на церемонії відкриття у Пхеньяні виставки озброєнь, повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

“Конфлікт на Корейському півострові ніколи не був настільки гострим, як зараз, коли будь-якої миті може розпочатися руйнівна термоядерна війна”, — зазначив Кім.

Лідер КНДР поклав відповідальність за ескалацію на Вашингтон, звинувативши США в агресивності та відсутності бажання до мирного співіснування. “Ми зробили все можливе в переговорах зі США, але зрештою зрозуміли, що вони твердо дотримуються політики сили та ворожості, яка не зміниться”, — додав він.

Кім Чен Ин підкреслив необхідність модернізації озброєнь і зміцнення оборонного потенціалу для забезпечення стратегічної безпеки країни. Його заява пролунала на тлі міжнародної критики військової співпраці між КНДР і Росією, а також після направлення Північною Кореєю понад 10 тисяч військових до РФ на підтримку війни проти України.

У промові Кім також згадав дипломатичні контакти 2018–2019 років із Дональдом Трампом, які, попри три зустрічі, не дали результатів через незгоди щодо ядерного роззброєння КНДР і послаблення санкцій. Варто зауважити, що північнокорейські ЗМІ поки не коментували перемогу Трампа на президентських виборах у США.