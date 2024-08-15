Освітній омбудсмен Горбачов звільняється

Найближчими днями буде ухвалено рішення звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Про це Сергій Горбачов, який з 2019 року обіймав посаду освітнього омбудсмена, написав у Фейсбуці.

“Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов’язано з якимось претензіями до мене. Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції. А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно. З Кабміну мені повідомили, що звільнення ще не відбулося: нардеп дав неточну інформацію. Але воно точно буде ближчими днями”, – написав Горбачов.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів звільнив з посади освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Згодом низка ЗМІ поширили цю інформацію.