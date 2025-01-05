Політика

ОСУВ “Хортиця”: На Покровському напрямку “вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення”
5 Січня 2025 08:52
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генштаб
Зруйнований Мирноградський міст в Покровську. Вересень 2024 / Фото @UaArtem

Протягом минулої доби українські військові відбили низку штурмів російських військ на кількох напрямках. Ворог продовжує атакувати, застосовуючи бронетехніку та чисельну перевагу, проте Сили оборони стійко утримують позиції. Про це повідомляє Об’єднане стратегічне угруповання військ “Хортиця”.

Харківський і Куп’янський напрямки

Російські війська намагалися прорвати оборону у Вовчанську, Стариці, Загризовому та Лозовій. Для атак поблизу Загризового застосовували бронетехніку, проте наші захисники пошкодили дві бойові машини.

Лиманський напрямок

Противник штурмував у районах Надії, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та в Серебрянському лісі. Усі спроби були відбиті, ворог успіху не мав.

Краматорський і Торецький напрямки

На Краматорському напрямку ворог вів наступальні дії в Часовому Яру, у напрямку Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку противник атакував біля Щербинівки та Торецька. Частина українських позицій була зруйнована через вогневий вплив ворога. Триває робота з виявлення та ліквідації штурмових груп противника.

Покровський напрямок

Противник атакував у районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов’янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки. Деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Курахівський напрямок

Атаки ворога в міській забудові Курахового та в напрямку Янтарного й Дачного були відбиті. Противник продовжує накопичувати сили для нових штурмів.

Времівський напрямок

Штурмові групи ворога атакували у районах Зеленівки та в напрямку Костянтинополя, однак успіху не досягли. Українські захисники надійно тримають оборону.


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