Політика

Остін: Росіяни показують одну й ту ж підбиту українську техніку по тисячу разів

15 Червня 2023 20:30
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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що пошкодження військової техніки на полі бою неминучі, але російська сторона поширює фото і відео, де зображені «ті самі п’ять машин майже тисячу разів із десяти різних ракурсів».

«Що стосується втрат у техніці: це війна. Так, ми знаємо, що пошкодження на полі бою будуть з обох сторін. Але важливо, що в українців є можливість відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, де це можливо, і повернути цю техніку в бій. А також те, що в них є засоби, щоб продовжувати просувати можливості вперед», – сказав Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

Він наголосив, що пошкодження військової техніки триватимуть, але «в українців досі залишається чимало бойової сили».

Остін заявив, що, як і очікувалося, це «буде важка битва».


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