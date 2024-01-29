Політика

Остін повернувся до роботи в Пентагоні

29 Січня 2024 18:05
читать на русском →
сша

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили про повернення очільника відомства Ллойда Остіна до роботи в Пентагоні після його госпіталізації та періоду відновлення вдома.

Про це йдеться у заяві Міноборони США.

“Міністр оборони Ллойд Остін сьогодні, 29 січня, повернувся до роботи в Пентагоні. Після виписки з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 15 січня 2024 року, Остін виконував свої обов’язки вдома “, — йдеться у повідомленні.

Глава Пентагону був госпіталізований 1 січня 2024 року через ускладнення, викликані медичною процедурою. Про це стало відомо 4 січня.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Січня 2024 19:57

У мережі пишуть про нібито відставку Залужного. В Міноборони відреагували
29 Січня 2024 19:42

Генштаб: Оперативна обстановка залишається складною. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення
29 Січня 2024 16:59

Новий обмін полоненими може відбутися найближчим часом, – ГУР
29 Січня 2024 16:08

Сили оборони розширюють плацдарми на лівобережжі Дніпра — Гуменюк
29 Січня 2024 15:33

До Києва прибули інспектори з США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки