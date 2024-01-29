Остін повернувся до роботи в Пентагоні

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили про повернення очільника відомства Ллойда Остіна до роботи в Пентагоні після його госпіталізації та періоду відновлення вдома.

Про це йдеться у заяві Міноборони США.

“Міністр оборони Ллойд Остін сьогодні, 29 січня, повернувся до роботи в Пентагоні. Після виписки з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 15 січня 2024 року, Остін виконував свої обов’язки вдома “, — йдеться у повідомленні.

Глава Пентагону був госпіталізований 1 січня 2024 року через ускладнення, викликані медичною процедурою. Про це стало відомо 4 січня.