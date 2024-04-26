Остін анонсував новий пакет оборонної допомоги від США

Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів.

Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, до нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

“Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента ще один пакет допомоги на 1 мільярд доларів, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку”, — заявив Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Він додав, що союзники приділять особливу увагу посиленню української ППО. За його словами, Україна критично потребує більше систем для захисту неба. А ще — терміново потребує більше ракет-перехоплювачів.