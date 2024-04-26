Політика

Остін анонсував новий пакет оборонної допомоги від США

26 Квітня 2024 16:43
зброя, сша
Міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: Міністерство оборони США

Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів.

Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, до нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

“Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента ще один пакет допомоги на 1 мільярд доларів, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку”, — заявив Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Він додав, що союзники приділять особливу увагу посиленню української ППО. За його словами, Україна критично потребує більше систем для захисту неба. А ще — терміново потребує більше ракет-перехоплювачів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Квітня 2024 16:27

В Україні сформують нові бригади, – Зеленський
26 Квітня 2024 16:35

У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий ракетний удар
26 Квітня 2024 15:57

Блінкен пригрозив Китаю новими санкціями через допомогу РФ
26 Квітня 2024 15:02

У Харкові лудоман застрелив дружину та доньку
26 Квітня 2024 13:30

Голова МЗС Латвії Байба Браже прибула до Києва
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки