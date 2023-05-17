Суспільство

Останній дзвінок в українських школах рекомендують провести 16 червня

17 Травня 2023 19:19
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школа

Останній дзвінок у школах України 2023 року Департамент освіти рекомендував провести 16 червня, однак кожен навчальний заклад може обрати свою дату.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

“На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року”, – розповів заступник міністра освіти.

Департамент освіти радить вручити випускникам документи про освіту до 21-23 червня.

Замміністра зазначив, що свято останнього дзвоника можуть влаштувати онлайн. Зокрема це стосується тих шкіл, де немає укриття, або розташованих у потенційно небезпечному регіоні.

За словами Вітренка, випускних вечорів, швидше за все, не буде там, де навчання проходило в онлайн-режимі.


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