Останній дзвінок в українських школах рекомендують провести 16 червня

Останній дзвінок у школах України 2023 року Департамент освіти рекомендував провести 16 червня, однак кожен навчальний заклад може обрати свою дату.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

“На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року”, – розповів заступник міністра освіти.

Департамент освіти радить вручити випускникам документи про освіту до 21-23 червня.

Замміністра зазначив, що свято останнього дзвоника можуть влаштувати онлайн. Зокрема це стосується тих шкіл, де немає укриття, або розташованих у потенційно небезпечному регіоні.

За словами Вітренка, випускних вечорів, швидше за все, не буде там, де навчання проходило в онлайн-режимі.