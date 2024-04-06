Останні два дні ворог ракетними обстрілами тероризує Запоріжжя

Напередодні вдень, 5 квітня, армія РФ здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі Запоріжжя. А сьогодні на світанку окупанти атакували промислові підприємства.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок здійсненої вчора атак загинуло чотири людини: два чоловіка та дві жінки. Двоє потерпілих померли в лікарні. Крім того, поранення отримали 23 місцевих мешканців. Вісім потерпілих, серед яких діти дев’яти і 17 років перебувають у лікарні. Четверо травмованих – у важкому стані.

За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель. Зокрема, 24 приватних будинки, дев’ять багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок.

Внаслідок ракетних ударів сьогодні зранку постраждалих немає.