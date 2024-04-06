Кримінал

Останні два дні ворог ракетними обстрілами тероризує Запоріжжя

6 Квітня 2024 10:29
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запоріжжя, ракетні обстріли
Наслідки атаки на Запоріжжя 5 квітня 2024 / Фото з телеграм-каналу @ivan_fedorov_zp

Напередодні вдень, 5 квітня, армія РФ здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі Запоріжжя. А сьогодні на світанку окупанти атакували промислові підприємства.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок здійсненої вчора атак загинуло чотири людини: два чоловіка та дві жінки. Двоє потерпілих померли в лікарні. Крім того, поранення отримали 23 місцевих мешканців. Вісім потерпілих, серед яких діти дев’яти і 17 років перебувають у лікарні. Четверо травмованих – у важкому стані.

За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель. Зокрема, 24 приватних будинки, дев’ять багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок.

Внаслідок ракетних ударів сьогодні зранку постраждалих немає.


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