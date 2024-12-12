Політика

Особиста армія Кадирова зросла втричі
12 Грудня 2024 09:28
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За час повномасштабної війни Росії проти України “особиста армія” глави Чечні Рамзана Кадирова значно збільшилася, вирісши втричі.

Про це йдеться у розслідуванні “Как растет армия Кадырова?”.

Станом на грудень 2023 року під контролем Кадирова перебувають вже 20 підрозділів, хоча на початку війни їх було лише сім.

До складу “особистої армії” увійшли не лише підрозділи поліції та Росгвардії, а й нові формування, зокрема два полки Росгвардії — 94-й і 96-й, батальйон оперативного призначення, полк поліції з охорони об’єктів, а також вісім підрозділів зі структури Міністерства оборони РФ, які раніше не входили до сфери впливу Кадирова.

Армія Кадирова станом на кінець 2024 року / Кадр з відео “Проект.Детали”

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