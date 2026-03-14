Оскар-2026: головні номінанти та де і коли дивитися церемонію в Україні

У неділю, 15 березня, у Лос-Анджелесі відбудеться 98-ма церемонія вручення премії «Оскар». Найбільше номінацій цього року отримав фільм «Грішники».

Церемонію вручення найпрестижнішої кінопремії транслюватимуть у прямому ефірі на телеканалі ABC та стримінговому сервісі Hulu. В Україні трансляцію ексклюзивно покаже телеканал Суспільне Культура.

За київським часом передшоу розпочнеться о 23:00, трансляція червоної доріжки — о 00:30, а сама церемонія нагородження стартує о 01:00. Глядачі зможуть дивитися трансляцію з професійним перекладом українською мовою та перекладом жестовою мовою.

Реклама

Реклама

Другий рік поспіль ведучим церемонії стане телеведучий, письменник і комік Конан О’Браєн. В Україні трансляцію коментуватиме актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, який також проведе передшоу.

Цьогоріч найбільше номінацій отримав фільм «Грішники» — його висунули у 16 категоріях. Стрічка перевершила попередній рекорд трьох фільмів, які мали по 14 номінацій: «Все про Єву», «Титанік» і «Ла-Ла-Ленд».

Починаючи з цієї церемонії, Американська кіноакадемія запровадила нове правило: члени академії мають переглянути всі номіновані фільми у своїй категорії перед голосуванням у фінальному турі.

Фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» цього року не потрапив до списку номінантів на премію.

У довгому списку були також короткометражна анімація Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» та британський фільм «Камінь, ножиці, папір», у якому зіграли українські актори, однак вони не увійшли до фінальних номінацій.

Серед номінантів є документальний короткометражний фільм Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud («Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено») про американського журналіста Брента Рено, який загинув у 2022 році в Ірпені під час російського обстрілу.

Водночас серед номінантів у категорії «Найкращий документальний фільм» є стрічка Mr. Nobody Against Putin. У категорії «Найкращий анімаційний короткометражний фільм» представлений фільм «Три сестри» російського режисера Костянтина Бронзіта.

Цього року на «Оскарі» з’явиться нова категорія — «Найкращий кастинг», що збільшить загальну кількість конкурентних категорій до 24.

Акторські нагороди вручатимуть торішні переможці: Майкі Медісон, Едрієн Броуді, Зої Салданья та Кіран Калкін. Також на сцені з’являться Хав’єр Бардем, Енн Гетевей, Роберт Дауні молодший і Гвінет Пелтроу, а також Пол Мескаль, Демі Мур і Кумейл Нанджіані.