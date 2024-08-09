Організовувала підпали автомобілів військових: у Києві затримали російську агентку  

СБУ затримала у столиці резидентку російського ГРУ, яка координувала дії виконавців підпалів автомобілів ЗСУ в Україні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Служба безпеки України зірвала спроби воєнної розвідки РФ створити власний агентурний осередок у Києві. У результаті комплексних заходів у столиці затримано резидентку (старшу агентку) російського ГРУ, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні. Першочерговим завданням осередку мав стати підпал службових автомобілів Сил оборони», – деться у повідомленні.

За задумом агресора знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

Для викриття резидентки ГРУ СБУ залучила свого «подвійного агента», – жителя столиці, якого українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів.

У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

Так, за матеріалами справи, резидентка перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).

Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві.

Задокументовано, що жінка давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити «подвійний агент». Саме тоді її затримали співробітники СБУ.

На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала у Токмаку Запорізької області, а після тимчасового захоплення частини регіону переїхала до Києва.

Уже в столиці на неї дистанційно вийшов співробітник російського ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Проводяться комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.