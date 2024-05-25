Політика

ОРДЛО відокремлять від РФ особливою прикордонною смугою

25 Травня 2024 15:48
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лнр, днр
Стела на в'їзді в анексовану частину Донецької області / Фото ТАСС

На кордоні Ростовської області з окремими районами Донецької та Луганської області (т.зв. “ДНР” і “ЛНР”) встановлять особливу п’ятикілометрову зону зі спеціальним правовим режимом, аналогічним прикордонному, повідомив губернатор російського регіону Василь Голубєв.

“Перебування і пересування в особливій зоні можливі тільки за наявності документів, що засвідчують особу. Крім того, у стометровій зоні заборонено перебувати без попереднього – за 12 годин – повідомлення Прикордонного управління ФСБ Росії по області”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Голубєва, такий захід дасть змогу створити умови для захисту від проникнення “терористів, екстремістів та їхніх пособників”, а також незаконного переміщення зброї та боєприпасів на територію регіону.

Протяжність кордону Ростовської області з “ДНР” і “ЛНР” становить понад 600 км.

Раніше Голубєв обмежив кількість пропускних пунктів, через які можна потрапити в Ростовську область з анексованих регіонів Донбасу. Тепер проїхати на територію області можна тільки через пункти Матвєєв Курган, Гуково, Новошахтинськ, Нижня Оріхівка, Алексєєво-Тузлівка. Поза зазначеними автомобільними пунктами пропуску в’їзд до Ростовської області та виїзд з неї заборонено.

Також визначено перелік документів, які необхідно пред’явити при в’їзді або проході на територію Ростовської області. Ці заходи зумовлені необхідністю додаткового контролю переміщень осіб з території Донбасу.


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