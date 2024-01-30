Орбан заявив про готовність не накладати вето на виділення бюджетної допомоги Україні за однієї умови

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий не накладати вето на виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно.

Про це Орбан сказав в інтервʼю виданню Le Point, повідомляє Суспільне.

“Ми вирішили зробити компромісну пропозицію. Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо буде гарантовано, що ми кожного року будемо вирішувати, все ще відправляти ці кошти чи ні. І це щорічне рішення повинно мати ту ж правову основу, що і сьогодні: воно має бути одностайним”, — сказав він.

Водночас глава угорського уряду наголосив, що все ще не згодний на зміни у бюджеті і на виділення 50 мільярдів євро, адже це “величезна сума”.