Орбан запросив прем’єра Швеції у Будапешт, щоб обговорити вступ країни до НАТО

Очільник угорського уряду Віктор Орбан 23 січня запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину задля обговорення вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це Віктор Орабан повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter).

“Сьогодні я надіслав листа-запрошення прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону для візиту до Угорщини для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО”, — йдеться у дописі прем’єра Угорщини.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.