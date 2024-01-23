Політика

Орбан запросив прем’єра Швеції у Будапешт, щоб обговорити вступ країни до НАТО

23 Січня 2024 12:29
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орбан, нато, швеція

Очільник угорського уряду Віктор Орбан 23 січня запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину задля обговорення вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це Віктор Орабан повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter).

“Сьогодні я надіслав листа-запрошення прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону для візиту до Угорщини для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО”, — йдеться у дописі прем’єра Угорщини.


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