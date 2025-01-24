Політика

Орбан ставить Україні умови для продовження санкцій проти Росії
24 Січня 2025 11:57
читать на русском →
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: facebook/orbanviktor
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: facebook/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув умови для продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи від України забезпечення транзиту російського газу.

Як повідомляє Bloomberg, Орбан зазначив, що Угорщина вже кілька років імпортує російський газ через “Турецький потік”, а не українську газотранспортну систему. Він також заявив, що це дозволяє Угорщині допомагати Словаччині.

Проте угорський прем’єр висловив невдоволення тим, що дії України нібито призвели до зростання цін на паливо в його країні. За його підрахунками, санкції ЄС проти Росії обійшлися Угорщині у 19 мільярдів євро.

Він наголосив, що Україна має відновити транзит російського газу та гарантувати безперебійний транзит нафти.

“Якщо хочете допомоги, тоді відкрийте газовий маршрут знову”, — додав угорський прем’єр.

Також Орбан розкритикував Брюссель за те, що ЄС, на його думку, більше підтримує Україну, ніж країни Центральної Європи, які є членами Союзу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 12:08

Нафтобази і завод: Генштаб підтвердив ураження ворожих об’єктів
24 Січня 2025 11:16

До берегів Одеської області дістався мазут із затонулих російських танкерів
24 Січня 2025 09:40

Українські десантники знищила колону російської бронетехніки у Курській області (відео)
24 Січня 2025 09:27

Нічна атака “шахедами”: сили ППО збили 25 БПЛА
24 Січня 2025 09:02

Росіяни намагаються вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки