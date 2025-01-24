Орбан ставить Україні умови для продовження санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув умови для продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи від України забезпечення транзиту російського газу.

Як повідомляє Bloomberg, Орбан зазначив, що Угорщина вже кілька років імпортує російський газ через “Турецький потік”, а не українську газотранспортну систему. Він також заявив, що це дозволяє Угорщині допомагати Словаччині.

Проте угорський прем’єр висловив невдоволення тим, що дії України нібито призвели до зростання цін на паливо в його країні. За його підрахунками, санкції ЄС проти Росії обійшлися Угорщині у 19 мільярдів євро.

Він наголосив, що Україна має відновити транзит російського газу та гарантувати безперебійний транзит нафти.

“Якщо хочете допомоги, тоді відкрийте газовий маршрут знову”, — додав угорський прем’єр.

Також Орбан розкритикував Брюссель за те, що ЄС, на його думку, більше підтримує Україну, ніж країни Центральної Європи, які є членами Союзу.