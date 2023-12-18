Політика

Орбан подарував Ердогану коня

18 Грудня 2023 18:55
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туреччина, Угорщина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подарував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану коня під час візиту останнього до Будапешта.

Орбан опублікував фото коня на своїй сторінці у Facebook.

«Подарунок від кінної нації – кінній нації. Жеребець-ноніус із кінного заводу Мезйогедьєш», — пише Орбан.

Ердоган представив Орбану Togg — електромобіль виробництва Туреччини. Авто чорного кольору має номерний знак HU TR-100, спеціально оформлений до 100-річчя відносин між двома країнами.

Ердоган відвідав Угорщину з одноденним візитом. Одним із питань на його зустрічі з Орбаном був вступ Швеції до НАТО.


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