Орбан оголосив збір підписів проти “воєнних планів Брюсселя”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у дописі у Facebook заявив, що Європа «все швидше рухається до війни», і оголосив загальнонаціональний збір підписів проти «воєнних планів Брюсселя».

За словами Орбана, кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено «воєнний план Брюсселя»: «Європа платить, українці воюють, а Росія зрештою виснажиться». Він стверджує, що не отримав відповіді, скільки це коштуватиме і скільки триватиме, а «замість стратегії» представлено лише «побажання». Орбан наголосив, що Угорщина «в цьому участі не братиме».

Політик додав, що відтоді «проти Угорщини розпочали кампанію», використовуючи «звинувачення у шпигунстві, фейкові скандали та юридичні хитрощі», а атаки, за його словами, відбуваються як у Брюсселі, так і всередині країни. «Ми не можемо спостерігати за цим бездіяльно», — написав він, оголосивши про старт збору підписів проти «воєнних планів Брюсселя» у кожному місті й селі, закликавши долучатися «усіх миролюбних угорців».

