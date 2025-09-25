Опитування: понад половина українців отримують новини з Telegram

Більшість українців отримують інформацію про події в країні з каналів у Telegram. Про це свідчать результати свіжого опитування, проведеного дослідницькою групою «Рейтинг».

За даними опитування, у 2025 році 51% респондентів назвали Telegram основним джерелом новин (у 2024-му таких було 47%). На другому місці — трансляції та сюжети блогерів у YouTube (25%), далі йдуть розповіді знайомих і родичів (22%) та телемарафон українських телеканалів (21%).

Серед соцмереж, на які українці підписані для отримання новин, знову лідирує Telegram (62%), далі — YouTube (32%) та Facebook (22%). Менш популярними є Viber (18%), Instagram (16%) та TikTok (14%).

Опитування також показало відмінності за віком та регіонами:

молодь 18–29 років найбільше довіряє Telegram (77%), тоді як серед старших людей (60+) цей показник становить лише 28%;

жителі Києва частіше за інших орієнтуються на Telegram (66%);

сільські мешканці більше спираються на телемарафон і офіційні сторінки державних органів.

Експерти зазначають, що зміна споживання новин на користь цифрових платформ відображає загальний тренд цифровізації та зростання ролі соцмереж в умовах війни.