Оприлюднено імена 141 найманця, яких Росія завербувала в Сирії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало списки частини сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.

Про це повідомляє ГУР Міноборони на своєму сайті та у соцмережах, передає УП.

7 лютого українське ГУР повідомило, що Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України, використовуючи туристичні фірми.

За даними розвідки, найманців готують на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому “Kuweires”. Перша партія – близько 1000 найманців – проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію РФ.

Після прибуття в Росію сирійцям за лічені дні видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії, стверджувало ГУР.

14 лютого Головне управління розвідки опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України. Дані в них наведені арабською мовою.