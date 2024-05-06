Оприлюднені деталі 14-го пакету санкцій проти Росії

Європейська комісія розіслала країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти Росії, в якому йдеться про скраплений газ, повідомляє Польське радіо.

Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Крім того, обмеження поширюватимуться на арктичні та мурманські СПГ-проекти. Комісія також хоче накласти санкції на десяток кораблів з так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту всупереч обмеженням ЄС. Тепер їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають Росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

“Також буде введено заборону на фінансування Росією політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів”, – йдеться в матеріалі.

Євросоюзу запропонували заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені. Єврокомісія хоче заборонити ввезення гелію з РФ, а ще експорт марганцевої руди, гірничодобувних машин, моніторів та електроніки.