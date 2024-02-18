“Оппенгеймер” претендує на 13 нагород BAFTA

Епічний фільм Крістофера Нолана про створення атомної бомби, який зібрав понад 1 мільярд доларів, вже здобув великі перемоги на “Золотому глобусі” та премії “Вибір критиків” і є беззаперечним фаворитом у боротьбі за перемогу на “Оскарі” наступного місяця. На недільній церемонії вручення премії BAFTA, головній події британського кінороку, блокбастер номіновано за найкращий фільм, у номінації режисер і адаптований сценарій (Крістофер Нолан), а також актриса другого плану (Емілі Блан) і актор другого плану (Роберт Дауні-молодший).

Як повідомляє AFP, ірландський актор Кілліан Мерфі також є головним фаворитом у боротьбі за свою першу нагороду BAFTA як найкращий актор за роль Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого часто називають “батьком атомної бомби”.

Марго Роббі, Бредлі Купер, Емма Стоун і Кері Малліган – серед зірок, які, як очікується, відвідають церемонію, яку проведе шотландський актор Девід Теннант.

Голлівудський вищий світ зустрінеться з членами королівської сім’ї в Королівському фестивальному залі, а принц Вільям буде присутній на церемонії в якості президента BAFTA.

“Бідолашні створіння” (“Poor Things”), сюрреалістична похмура комедія, також може отримати 11 номінацій, в тому числі в категорії “Найкращий фільм” і “Найкраща акторка” (Емма Стоун).

Американська акторка вже отримала “Золотий глобус” та нагороди за найкращу жіночу роль за версією Critics Choice за свою неперевершену гру.

Конкуренцію їй складуть Марго Роббі (“Барбі”), Кері Малліган (“Маестро”), Сандра Халлер (“Анатомія падіння”), Фантазія Барріно (“Пурпурний колір”) та Вівіан Опара (“Житній провулок”).

Серед інших претендентів на найкращий фільм, окрім “Оппенгеймера” та “Бідолашних створінь”, – французька драма “Анатомія падіння”, шкільна комедія 1970-х років “Утриманці” та “Вбивці квіткового місяця” Мартіна Скорсезе.

І Скорсезе, і виконавець головної ролі в його історичній епопеї Леонардо Ді Капріо не отримали жодної нагороди BAFTA, але загалом фільм здобув дев’ять номінацій.

За нагороду за найкращу режисуру Нолан змагатиметься з Ендрю Хейєм (“Всі ми чужі”), Джастін Трієт (“Анатомія падіння”), Александром Пейном (“Прибуток”), Бредлі Купером (“Маестро”) та Джонатаном Глейзером (“Зона інтересу”).

Купер також отримав окремі номінації за свою знамениту біографічну стрічку, за оригінальний сценарій (спільно зі сценаристом Джошем Сінгером) і за найкращу чоловічу роль.

Шорт-лист BAFTA став черговим розчаруванням для “Барбі” – другої половини касового феномену минулого літа “Барбенгаймер” – який спромігся лише на п’ять номінацій.

Фільм Ґрети Ґервіґ, що перетворив ностальгію за улюбленою лялькою на гостру сатиру на тему мізогінії та жіночої емансипації, поки що не зібрав очікуваної кількості головних призів цього сезону нагородження.

Говорячи про цьогорічний шорт-лист після його оприлюднення, голова BAFTA Сара Путт сказала, що 38 фільмів-номінантів відображають “видатний рік для кінематографа”.

“Вони демонструють амбітні, креативні та надзвичайно вражаючі голоси – від незалежних британських дебютів до світових блокбастерів”, – додала вона.