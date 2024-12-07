Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 16:00, 7 грудня 2024 року

Сьогодні на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Українські воїни продовжують стримувати наступальні дії противника, міцно тримають позиції та руйнують його плани. Окупанти зосереджують свої зусилля на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках та у районі Курщини.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ситуація по напрямках:

Чернігівщина: Російські артилерійські обстріли зачепили прикордонні населені пункти Вильчики та Сеньківка.

Російські артилерійські обстріли зачепили прикордонні населені пункти Вильчики та Сеньківка. Харківський напрямок: Відбито штурм ворога поблизу Вовчанська.

Відбито штурм ворога поблизу Вовчанська. Куп’янський напрямок: Ворог п’ять разів намагався прорватися в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три бої ще тривають.

Ворог п’ять разів намагався прорватися в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три бої ще тривають. Лиманський напрямок: Російські сили активізувалися, здійснивши 15 атак поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Богуславка, Греківка, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Терни та Ямполівка. Вісім зіткнень продовжуються.

Російські сили активізувалися, здійснивши 15 атак поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Богуславка, Греківка, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Терни та Ямполівка. Вісім зіткнень продовжуються. Краматорський напрямок: Українські захисники відбили чотири атаки в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають.

Українські захисники відбили чотири атаки в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають. Торецький напрямок: П’ять разів ворог намагався наступати біля Торецька, Диліївки та Неліпівки. Один бій продовжується.

П’ять разів ворог намагався наступати біля Торецька, Диліївки та Неліпівки. Один бій продовжується. Покровський напрямок: Ворог 13 разів атакував, зокрема в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі та Новотроїцького. Шість боїв тривають.

Ворог 13 разів атакував, зокрема в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі та Новотроїцького. Шість боїв тривають. Курахівський напрямок: Запеклі бої тривають поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу та Нескучного. За день зафіксовано 19 боєзіткнень, вісім атак окупантів тривають.

Запеклі бої тривають поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу та Нескучного. За день зафіксовано 19 боєзіткнень, вісім атак окупантів тривають. Времівський напрямок: Противник 10 разів атакував позиції Сил оборони в районах Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Новодарівки, Новосілки, Темирівки. П’ять боїв наразі продовжуються.

Противник 10 разів атакував позиції Сил оборони в районах Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Новодарівки, Новосілки, Темирівки. П’ять боїв наразі продовжуються. Придніпровський напрямок: Відбито один штурм ворога.

Відбито один штурм ворога. Курщина: Українські воїни відбивають 10 атак із 16 зафіксованих за день боєзіткнень.

Загальна ситуація

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано. Війська України продовжують виснажувати противника вздовж лінії фронту та завдавати ударів по його тилових позиціях.

Українська армія впевнено утримує контроль над ситуацією, зупиняючи агресора на всіх ключових ділянках фронту.