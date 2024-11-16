Операція “Хибна ціль”: як Росія планувала спорядити БПЛА новою смертоносною зброєю

На секретному заводі в центральній частині Росії інженери виробляють сотні безпілотників-обманок, покликаних перевантажити українську оборону, яка намагається захиститися від нової страшної зброї, йдеться в розслідуванні AP.

Завод у російській особливій економічній зоні «Алабуга» нещодавно почав випускати безпілотники з термобаричною бойовою частиною. Термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску і тепла, здатний пробити товсті стіни. Вони висмоктують увесь кисень на своєму шляху і мають страшну репутацію через травми, що завдаються навіть за межами місця первинного вибуху: зруйновані легені, розчавлених очних яблук, пошкодження мозку.

Росія розробила план створення хибних цілей наприкінці 2022 року і назвала його «Операція “Хибна ціль”», за словами людини, знайомої з виробництвом безпілотників у Росії, яка говорила на умовах анонімності.

Ідея полягала в тому, щоб запустити озброєні безпілотники разом із десятками несправжніх цілей, інколи набитих ганчірками або пінопластом, які на радарі не відрізняються від тих, що несуть справжні бомби. Українські війська повинні за частки секунди ухвалювати рішення про те, як витрачати мізерні ресурси, щоб врятувати життя людей і зберегти найважливіші об’єкти інфраструктури.

«Ідея полягала в тому, щоб зробити безпілотник, який створював би у противника відчуття повної невизначеності. Щоб він не знав, чи дійсно це смертоносна зброя… або, по суті, поролонова іграшка», – сказав співрозмовник. За його словами, з термобаричними снарядами з’явився «величезний ризик» того, що озброєний безпілотник відхилиться від курсу і опиниться в житловому районі, де «збиток буде просто жахливим».

Останніми тижнями безпілотні літальні апарати десятками заповнювали небо України, і кожен із них з’являвся на екранах військових радарів як невиразна ціль. У перші вихідні листопада Київська область провела 20 годин у стані повітряної тривоги.

За словами Сергія Бескрестнова, українського експерта з електроніки, чий чорний військовий фургон оснащений електронними глушниками для знищення дронів, неозброєні принади зараз становлять понад половину безпілотників, націлених на Україну.

Як беззбройні приманки, так і озброєні безпілотники Shahed іранської розробки виготовляють на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» – промисловому комплексі, створеному 2006 року для залучення бізнесу та інвестицій у Татарстан. Згідно із супутниковими знімками, проаналізованими AP, після початку конфлікту 2022 року і переходу деяких секторів на військове виробництво він розширився, додавши нові будівлі і реконструювавши наявні майданчики.

У відеороликах у соцмережах завод рекламується як інноваційний центр. Однак Девід Олбрайт із вашингтонського Інституту науки і міжнародної безпеки каже, що наразі «Алабуга» призначена винятково для виробництва і продажу безпілотників Міноборони Росії. Відеоролики та інші рекламні матеріали було видалено після того, як під час розслідування AP з’ясувалося, що багато африканських жінок, найнятих для заповнення нестачі робочої сили, скаржилися, що їх обманом змусили влаштуватися на завод.

У жовтні Москва атакувала за допомогою щонайменше 1889 безпілотників – на 80 % більше, ніж у серпні. Менше 6% вражають видимі цілі, згідно з аналізом AP. Але ця кількість означає, що кожного дня може проскочити кілька БПЛА – і це смертельно небезпечно.

Тактика російських безпілотників продовжує вдосконалюватися. Тепер за ними часто слідують потужніші ракети, коли протиповітряна оборона виснажена безпілотниками. Навіть приманки можуть бути корисні Росії. Одна приманка з камерою прямої трансляції дозволяє БПЛА визначати місце розташування українських ППО і передавати інформацію в останні миті свого механічного життя.

Завдяки оптичному обману радар не може відрізнити безпілотник, оснащений звичною для «Шахеда» 50-кілограмовою вибухівкою або термобаричною зброєю – також відомою як вакуумна бомба, – від тих, що не мають боєголовки або оснащені камерами спостереження з прямою трансляцією.

Тому, навіть знаючи, що більшу частину рою, що насувається, складають помилкові цілі, Україна не може дозволити собі пропустити нічого.

«Для нас це просто точка на радарі… У неї є швидкість, напрямок і висота», – каже полковник ВПС Юрій Ігнат. «У нас немає можливості визначити точну ціль під час польоту, тому нам доводиться або глушити їх засобами радіоелектронної боротьби, або використовувати вогневу міць для їх нейтралізації. Противник використовує їх, щоб розсіяти нашу увагу».

Двигуни та електроніка для озброєних «Шахедів» і несправжніх цілей – це суміш китайського і західного імпорту, згідно з фрагментами, побаченими AP в українській військовій лабораторії. Без них безпілотники не можуть літати. Незважаючи на майже три роки санкцій, Москва все ще може отримувати деталі – здебільшого з Китаю і через треті країни в Центральній Азії та на Близькому Сході.

Виробництво приманок розпочалося на початку цього року, і зараз завод в «Алабузі» випускає близько 40 дешевих неозброєних безпілотників на день і близько 10 озброєних, які коштують приблизно 50 000 доларів і вимагають більше часу для виробництва.

За словами українського експерта з електроніки Сергія Бескрестнова, інженери «Алабуги» також постійно експериментують, що ставить Москву на передові позиції у виробництві безпілотників.

Щоб ускладнити електронне втручання, вони додають українські sim-карти, роумінгові sim-карти, Starlinks, оптоволокно – і іноді можуть отримувати зворотний зв’язок у реальному часі, перш ніж дрони заглушать, збиють або в них закінчиться паливо. Іноді вони прикріплюють пінопластову кульку, пофарбовану в сріблястий колір, щоб на радарі безпілотник здавався більшим.

Але новітній термобаричний варіант викликає нові страхи в Україні. З військового погляду він ідеально підходить для ураження цілей, які знаходяться всередині укріплених будівель або глибоко під землею.

Бескрестнов каже, що термобаричні дрони вперше були використані влітку, і, за оцінками, зараз вони становлять від 3 до 5% усіх БПЛА. «Цей тип боєголовок здатний знищити величезну будівлю, особливо багатоквартирний будинок. І це дуже ефективно, якщо Росія спробує атакувати наші електростанції», – сказав він.

За словами Артура ван Коллера, експерта з міжнародного гуманітарного права з південноафриканського Університету Форт-Хейр, вони мають страхітливу репутацію через фізичний вплив навіть на людей, які опинилися за межами місця початкового вибуху.

«При термобаричному вибуху через хмару, яку він створить, постраждає все в радіусі його дії. Це дійсно жахлива зброя, і це породжує страх», – каже експерт.