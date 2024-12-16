Опендатабот спростовує дані Financial Times про 60 тисяч дезертирів в Україні 

Нещодавно Financial Times обулікувала матеріал, де йшлося про 60 тисяч дезертирів серед українських військових. Однак аналітики Опендатабот виявили суттєві неточності в цих даних.

За інформацією Опендатабот, за перші 10 місяців 2024 року в Україні було відкрито 19 922 кримінальні провадження за статтею 408 ККУ (дезертирство), а не 60 тисяч, як пиала FT. Втім, якщо додати до цієї цифри провадження за статтею 407 ККУ (самовільне залишення частини, або СЗЧ), кількість справ досягне 60 тисяч. Але це некоректне об’єднання, адже ці злочини суттєво відрізняються.

За словами адвокатки Валентини Слободянюк, дезертирство є тяжчим злочином, що карається позбавленням волі до 12 років. Воно передбачає намір ухилитися від військової служби, зокрема шляхом переховування. Натомість СЗЧ означає тимчасове залишення місця служби без дозволу, наприклад, через запізнення після відпустки чи лікування.

За 2024 рік кількість справ за СЗЧ сягнула 41 950 — цей показник зріс у 3,3 рази порівняно з минулим роком. Водночас і розслідування щодо СЗЧ є ефективнішими: підозру оголошено у 13% справ, тоді як у справах про дезертирство — лише у 3%.

Українське законодавство дозволяє військовослужбовцям, які вперше залишили службу добровільно повернутися до частини. За три місяці цією можливістю скористалися близько 8 тисяч осіб.