Суспільство

Опендатабот спростовує дані Financial Times про 60 тисяч дезертирів в Україні 
16 Грудня 2024 15:34
читать на русском →

Нещодавно Financial Times обулікувала матеріал, де йшлося про 60 тисяч дезертирів серед українських військових. Однак аналітики Опендатабот виявили суттєві неточності в цих даних.  

За інформацією Опендатабот, за перші 10 місяців 2024 року в Україні було відкрито 19 922 кримінальні провадження за статтею 408 ККУ (дезертирство), а не 60 тисяч, як пиала FT. Втім, якщо додати до цієї цифри провадження за статтею 407 ККУ (самовільне залишення частини, або СЗЧ), кількість справ досягне 60 тисяч. Але це некоректне об’єднання, адже ці злочини суттєво відрізняються.  

За словами адвокатки Валентини Слободянюк, дезертирство є тяжчим злочином, що карається позбавленням волі до 12 років. Воно передбачає намір ухилитися від військової служби, зокрема шляхом переховування. Натомість СЗЧ означає тимчасове залишення місця служби без дозволу, наприклад, через запізнення після відпустки чи лікування.  

За 2024 рік кількість справ за СЗЧ сягнула 41 950 — цей показник зріс у 3,3 рази порівняно з минулим роком. Водночас і розслідування щодо СЗЧ є ефективнішими: підозру оголошено у 13% справ, тоді як у справах про дезертирство — лише у 3%.  

Українське законодавство дозволяє військовослужбовцям, які вперше залишили службу добровільно повернутися до частини. За три місяці цією можливістю скористалися близько 8 тисяч осіб.  


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Грудня 2024 17:46

Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцу
16 Грудня 2024 18:03

Україна має власну лазерну зброю, – командувач Сил безпілотних систем
16 Грудня 2024 16:51

Суд відправив під варту підозрюваного у скоєнні теракту в Дніпрі
16 Грудня 2024 15:34

Опендатабот спростовує дані Financial Times про 60 тисяч дезертирів в Україні 
16 Грудня 2024 15:20

Сирський направив перевірку до 211 бригади, після інформації про знущання над військовими
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки