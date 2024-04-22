Економіка

“Опендатабот” сформував рейтинг найбільших роботодавців України

22 Квітня 2024 16:25
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робота
Ілюстративне фото / Укрзалізниця

“Опендатабот” сформував рейтинг десяти найбільших роботодавців 2024 року за даними Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств.

Перше місце посіла “Укрзалізниця”, яка має понад 187 тисяч співробітників. Друге місце із 44 тисячами робітників посів “АТБ-МАРКЕТ”, а на третій сходинці — “Укрпошта”, де працює 34,7 тисячі співробітників.

9 компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Так, протягом минулого року Укрпошта звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили Сільпо (-18.1%) та Енергоатом (-12.5%).

Водночас в “Укрпошті” зазначили, що компанія не проводила масового скорочення персоналу, але наразі працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо диджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

Більшість найбільших роботодавців України зареєстровані в Києві — 6 компаній, ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — на Запоріжжі.

Крім того, 9 компаній з рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу “Опендатабот” як найбільші за обігом бізнеса з бездоганною діловою репутацією.

Інфограіка Опендатабот

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