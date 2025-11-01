        Техно

        OpenAI заборонила ChatGPT давати медичні та юридичні поради

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 19:08
        читать на русском →
        Застосунок ChatGPT / Фото з відкритих джерел
        Застосунок ChatGPT / Фото з відкритих джерел

        Компанія OpenAI оновила політику використання ChatGPT, заборонивши застосовувати штучний інтелект для надання медичних, юридичних або будь-яких інших консультацій, що потребують спеціальної ліцензії. Про це йдеться в оновлених Правилах використання компанії.

        Відтепер користувачам заборонено використовувати ChatGPT для:

        • консультацій, які вимагають професійної сертифікації (зокрема медичних або юридичних);
        • розпізнавання осіб без згоди людини;
        • ухвалення критично важливих рішень у сферах фінансів, освіти, житла, міграції чи працевлаштування без участі людини;
        • академічного шахрайства або спотворення результатів оцінювання.

        OpenAI зазначає, що нові правила мають на меті підвищити безпеку користувачів і запобігти потенційному завданню шкоди, якщо система буде застосована поза межами своєї компетенції.

        Реклама
        Реклама

        Раніше компанія анонсувала розробку функцій, що покращуватимуть якість відповідей у «чутливих темах» — наприклад, при розмовах про стрес, психологічні труднощі чи етичні дилеми.

        «Ми прагнемо, щоб ChatGPT був корисним, безпечним і відповідальним інструментом для всіх користувачів», — зазначили в OpenAI.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини