OpenAI заборонила ChatGPT давати медичні та юридичні поради

Компанія OpenAI оновила політику використання ChatGPT, заборонивши застосовувати штучний інтелект для надання медичних, юридичних або будь-яких інших консультацій, що потребують спеціальної ліцензії. Про це йдеться в оновлених Правилах використання компанії.

Відтепер користувачам заборонено використовувати ChatGPT для:

консультацій, які вимагають професійної сертифікації (зокрема медичних або юридичних);

розпізнавання осіб без згоди людини;

ухвалення критично важливих рішень у сферах фінансів, освіти, житла, міграції чи працевлаштування без участі людини;

академічного шахрайства або спотворення результатів оцінювання.

OpenAI зазначає, що нові правила мають на меті підвищити безпеку користувачів і запобігти потенційному завданню шкоди, якщо система буде застосована поза межами своєї компетенції.

Раніше компанія анонсувала розробку функцій, що покращуватимуть якість відповідей у «чутливих темах» — наприклад, при розмовах про стрес, психологічні труднощі чи етичні дилеми.

«Ми прагнемо, щоб ChatGPT був корисним, безпечним і відповідальним інструментом для всіх користувачів», — зазначили в OpenAI.