OpenAI перенесла запуск GPT Store на 2024 рік

Компанія OpenAl відклала запуск онлайн-магазину для власних версій розробленого нею чат-бота ChatGPT. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на лист, направлений розробникам додатків.

Запуск GPT Store був запланований на грудень цього року, проте тепер переноситься на початок 2024 року. Більш конкретні терміни не вказані. У листі наголошується, що запуск онлайн-магазину перенесено через «кілька несподіваних подій», які зайняли весь час компанії.

OpenAl анонсувала запуск GPT Store у листопаді. Він надає доступ до різних модифікованих версій ChatGPT, призначених для певних цілей. Користувачі матимуть змогу створювати власні версії GPT на основі технологій OpenAl. Якщо вони будуть схвалені, вони будуть доступні всім в GPT Store. Творцям «найкорисніших і найвикористаніших» версій компанія платитиме частину своїх доходів.