Суспільство

ОП і МЗС відреагували на “обіцянку” Путіна не вбивати Зеленського

5 Лютого 2023 18:17
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подоляк, кулеба

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав фікцією інформацію про нібито обіцянку президента РФ Володимира Путіна не вбивати президента Володимира Зеленського, а глава МЗС Дмитро Кулеба назвав Путіна брехуном.

“Виникають дивні інсайди ексів про “посередництво”: Путін нібито давав “гарантії не вбивати”, а “Захід перервав перспективні переговори”. Але все це фікція. За російським вторгненням стоїть не “розширення НАТО”, гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити Україну та вбивати українців”, – написав Подоляк.

“У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він – майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану”, – зазначив Кулеба у Twitter.

Як розповів в одному з інтерв’ю начальник ГУР МО Кирило Буданов, Зеленський вже пережив 17 замахів.


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