ООН: З 26 червня не було зареєстровано жодного нового судна з українським зерном

“На даний момент маршрути в рамках ініціативи виконують лише 13 суден, які або завантажуються в українських портах, або рухаються зі Стамбула або до Стамбула”, – сказав представник ООН Фархан Хак.

“Якщо нові судна не зможуть заходити в Чорне море, до 17 липня (коли закінчується термін зернової угоди) у портах застрягне 1 млн і більше тонн продовольства”, – додав Хак.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні заявив, що не бачить підстав для продовження угоди.

“Я не бачу, які є докази у тих, хто хотів би продовжити дію цієї чорноморської ініціативи, тому що вона в частині українського зерна давно стала комерційною”, – сказав Лавров.