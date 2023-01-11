Суспільство

ООН: озоновий шар Землі відновиться до 2060-х років

11 Січня 2023 17:34
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клімат

Зусилля людства щодо збереження озонового шару мали успіх – лише за кілька десятиліть він може відновитись, кажуть в ООН.

Програма ООН із захисту довкілля оприлюднила черговий звіт про стан озоносфери Землі – тонкого газового шару, що захищає нашу планету від ультрафіолетового сонячного випромінювання.

“При збереженні нинішньої політики очікують, що озоновий шар відновиться до показників 1980 року (до появи озонової діри) приблизно до 2066 над Антарктикою, до 2045 над Арктикою і до 2040 над іншими регіонами світу”, – йдеться у звіті.

Експерти ООН кажуть, що відновлення озонового шару може пом’якшити ефект глобальної зміни клімату. Хоча виснаження озонового шару – це визначальний чинник потепління, хлоро-флюорокарбон, який його роз’їдає, часто виділяється разом із парниковими газами.

Це означає, що завдяки зусиллям щодо скорочення виділень хлоро-флюорокарбону та інших шкідливих хімікатів певною мірою зменшиться й ефект глобального потепління.

За розрахунками ООН, до середини століття за нинішньої динаміки середня температура повітря на Землі буде на один градус нижчою, ніж могла б бути, якби країни не досягли угоди про скорочення цих викидів.

Звіт багато хто сприйняв як хорошу новину, вважаючи його підтвердженням того, що скоординовані дії держав можуть бути ефективними у боротьбі з кліматичними змінами.


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