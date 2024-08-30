Олещук прокоментував катастрофу F-16: триває розслідування

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що триває розслідування катастрофи літака F-16, який пілотував Олексій Месь.

про це він заявив у Телеграмі.

“Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ”, – зазначив командувач.

Так, підкреслив він, “26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу”.

Безумовно, зазначив Олещук, “ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин”.

Він запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. “Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено”, – зауважив командувач Повітряних сил.

За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в Україні триває.

Олещук також закликав народну депутатку Мар’яну Безуглу не дискредитувати “виробників американської зброї – основного союзника України – США”.