Олександр Хижняк приніс Україні третє золото Олімпіади-2024

Український боксер Олександр Хижняк завоював золото Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг. У фінальному бою Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Боксери забрали по раунду, а у вирішальному раунді “Полтавський танк” перебоксував свого суперника та здобув перемогу.

Для 29-річного Хижняка це перше золото Олімпіади у кар’єрі та третя золота нагорода для України на цьогорічних Іграх.

Another gold medal for Ukraine at the Olympics in Paris! Boxer Oleksandr Khyzhnyak has taken the first place. Thank you for your strength, your confidence, and for this important victory!



