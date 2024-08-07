Спорт

Олександр Хижняк приніс Україні третє золото Олімпіади-2024
8 Серпня 2024 00:42
олімпіада
Олександр Хижняк на Олімпіаді-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Український боксер Олександр Хижняк завоював золото Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг. У фінальному бою Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Боксери забрали по раунду, а у вирішальному раунді “Полтавський танк” перебоксував свого суперника та здобув перемогу.

Для 29-річного Хижняка це перше золото Олімпіади у кар’єрі та третя золота нагорода для України на цьогорічних Іграх.

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей – 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові:

  • 3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях.
  • 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 
  • Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м.
  • 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 
  • На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях.
  • Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан – у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.


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