Олександр Хижняк приніс Україні третє золото Олімпіади-2024

Український боксер Олександр Хижняк завоював золото Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг. У фінальному бою Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Боксери забрали по раунду, а у вирішальному раунді “Полтавський танк” перебоксував свого суперника та здобув перемогу.

Для 29-річного Хижняка це перше золото Олімпіади у кар’єрі та третя золота нагорода для України на цьогорічних Іграх.

Another gold medal for Ukraine at the Olympics in Paris! Boxer Oleksandr Khyzhnyak has taken the first place. Thank you for your strength, your confidence, and for this important victory!



We continue to support all our athletes. We cheer for Ukraine, we cheer for Ukrainians!… pic.twitter.com/urbmne3U4f — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей – 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові:

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях.

4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м.

5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях.

Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан – у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.