Олег Дорощук зупинився за крок від подіуму на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту

Український легкоатлет Олег Дорощук посів четверте місце у фіналі чемпіонату світу-2025 зі стрибків у висоту, що триває в Токіо. Спортсмен впевнено долав висоти до 2,31 м, але не зміг підкорити планку на 2,34 м і за спробами поступився бронзовій нагороді чеху Яну Штефелі.

У вирішальній боротьбі за медалі Дорощук складав конкуренцію чемпіону Олімпійських ігор у Токіо Гемішу Керру, корейцю Ву Санхьоку та іншим топ-атлетам. Після серії драматичних спроб саме висота 2,34 м стала відсічною: українець залишився поза трійкою призерів, хоча демонстрував безпомилковість на попередніх етапах.

Чемпіоном світу став новозеландець Геміш Керр, який з першої спроби підкорив 2,36 м і показав найкращий результат сезону. Срібло виборов Ву Санхьок (2,34 м), бронзу — Ян Штефела (2,31 м). Олег Дорощук із результатом 2,31 м зупинився за крок від п’єдестала пошани.