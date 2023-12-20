Суспільство

Окупанти знищили склад гуманітарної допомоги “Червоного Хреста” у Херсоні

20 Грудня 2023 14:05
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херсон, гуманітарна допомога

У ніч на 20 грудня під час обстрілу міста Херсон було знищено склад із гуманітарною допомогою обласної організації “Українського Червоного Хреста”. Постраждалих немає, вся гуманітарка згоріла. 

Про це повідомив Червоний Хрест України 

“Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. 

Пряме влучання та пожежа, що виникла, яку воно спричинило, повністю знищили запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що зберігалися на складі.

Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали”.


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