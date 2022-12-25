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Окупанти знову обстріляли Краматорськ – три ракети влучили в промзоні

25 Грудня 2022 17:54
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краматорськ, ракетний удар

Трьома ракетами вдарили російські окупаційні війська по Краматорську, влучили в одне з промислових підприємств.

Постраждали цехи та обладнання, але обійшлося без людських жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Загарбники періодично завдають ракетних ударів по Краматорську. Так, вчора, 24 грудня, в результаті завданого рашистами удару двома ракетами були пошкоджені два заклади освіти, а також 12 багатоквартирних та три приватні будинки.

Крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами. Поранили жінку.


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