Окупанти знову атакували Харків ракетами

Війська РФ завдали кількох ударів по Харкову пізно ввечері, 18 вересня.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, війська РФ за допомогою ракет обстріляли центральну частину міста та Холодногірський район.

“Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста. Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста “, – заявив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару обійшлося без постраждалих.