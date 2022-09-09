Кримінал

Окупанти знов завдали удару по Харкову

9 Вересня 2022 21:37
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Сьогодні близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на щастя, без постраждалих.

“Шановні харків’яни, максимально перебувайте в укриттях! Як бачимо, ворог б’є підступно та хаотично. Не ігноруйте сигналів тривоги”, – нагадав він.

Як повідомлялося, сьогодні вдень о третій годині російські війська обстріляли Харків. За даними ГУ ДСНС, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.


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