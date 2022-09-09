Окупанти знов завдали удару по Харкову

Сьогодні близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на щастя, без постраждалих.

“Шановні харків’яни, максимально перебувайте в укриттях! Як бачимо, ворог б’є підступно та хаотично. Не ігноруйте сигналів тривоги”, – нагадав він.

Як повідомлялося, сьогодні вдень о третій годині російські війська обстріляли Харків. За даними ГУ ДСНС, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.