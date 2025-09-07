Окупанти знов вдарили по будівлі Сумської ОВА

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у соцмережі, що сьогодні близько 13:22 ворожий ударний дрон атакував центр Сум, площу Незалежності. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю обласної адміністрації.
Спочатку стало відомо про поранення 60-річної жінки, яку доставили до лікарні. Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед них – 13-річний хлопчик, у його 6-річного брата зафіксована стресова реакція, а також 30-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою.
Медики обстежують усіх постраждалих, на місці працюють екстрені служби. Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза повторних атак зберігається.