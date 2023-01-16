Окупанти заявили про сім збитих БПЛА над Севастополем

Підконтрольна Росії влада окупованого Севастополя заявляє, що протягом дня 16 січня російська протиповітряна оборона збила сім безпілотників над Чорним морем.

«Загалом на цей час сили ППО та нашого Чорноморського флоту збили вже сім БПЛА над морем. Ніякі об’єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали. Наголошую: усі безпілотники збиті над морем», – написав підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

До цього Развожаєв заявляв про три збиті безпілотники над морем. За його словами, один із безпілотників прямував у бік Бельбека.

Перевірити ці повідомлення за умов війни неможливо. Про те, кому належить збитий БПЛА, не уточнюється. Офіційних коментарів російських та українських військових щодо цієї ситуації наразі немає.

Раніше в ніч проти 16 січня повідомлялося про потужний звук вибуху в Севастополі. Пізніше Развожаєв заявив про збитий над містом безпілотник.

Починаючи із серпня, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для півострова.